Потому что не пустили на экскурсию: киберполиция нашла "минера" Бурштынской ТЭС

Правоохранители нашли 31-летнего жителя Хмельницкой области, который сообщил о якобы заминировании Бурштынской ТЭС. Как оказалось, ему отказали в экскурсии на объект критической инфраструктуры – из-за этого мужчина решил прибегнуть к незаконным действиям.

О "заминировании" стало известно 7 ноября. Мужчина оставил сообщение на официальной странице ТЭС.

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На место сразу же прибыли специалисты-взрывотехники. Они тщательно обследовали помещение и прилегающую к нему территорию, но ни одного взрывного и опасного для жизни устройства, к счастью, не нашли.

Мужчину в 2015 году уже привлекали к ответственности. Более того, тоже за псеводминирование.

Стал "минером", потому что возмутился

В этот же раз мужчина хотел попасть на экскурсию, находясь вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок, на ТЭС. Однако его не впустили.

Свои действия мужчина объяснил тем, что стоял больше 3 часов на улице и сильно замерз. Он возмутился, а через неделю решил "отомстить".

Что грозит мужчине

Жилье фигуранта обыскивают правоохранители. В полиции уже открыли по данному факту уголовное производство.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

Правонарушение разоблачили сотрудники киберполиции в Ивано-Франковской области. Им помогали следователи районного управления полиции.

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