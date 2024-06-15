Вода прорвалась даже в квартиры: Киев после дождя снова затапливает
Днем, 15 июня, украинскую столицу снова охватил потоп. В результате непогоды подтопило некоторые улицы Киева.
Еще недавно в столице фиксировалась подобная ситуация, и вот снова город страдает от затопления. Соответствующие видео и фото распространяются по сети, передает 24 Канал.
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Киев затапливает водой
По данным местных телеграм-каналов, в результате непогоды подтопило некоторые улицы столицы. Осадки в регионе ожидаются до конца суток.
Вода затапливает улицы столицы: смотрите видео
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды. В частности, местами подтопило дороги и подземные переходы. Местами улицы превратились в озера и реки.
В Киеве в результате непогоды затапливает улицы: смотрите видео
Киев охватил мощный ливень. На одной из улиц возник импровизированный "фонтан".
В столице бушует непогода: смотрите видео
Сообщается, что на одной из улиц города даже сорвало часть асфальта. На улице вообще уже образовалась "река", поэтому планируйте свой маршрут с учетом этой информации.
В Киеве затапливает улицы: смотрите видео
Возле Черниговской улицы тем временем уже затапливает остановки, а у автомобиля на улице Антоновича от потока воды даже оторвало бампер.
В столице автомобили плавают по улицам: смотрите видео
На Днепровском спуске тем временем на проезжую часть упало большое дерево, дорога перекрыта. Кое-где в столице затруднено движение.
В Киеве бушует непогода: смотрите видео
В то же время возле станции метро "Черниговская" также сообщают о потопе. Автомобили еле-еле передвигаются по улице.
В Киеве затруднено движение: смотрите видео
Местные телеграм-каналы сообщают, что ливень также подтопил ТЦ "Проспект" на станции метро "Черниговская".
В городе подтопило торговый центр: смотрите видео
Накануне синоптики предупреждали, что в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, на юго-востоке и востоке страны значительные дожди.
Важно. По данным полиции Киева, в связи с повреждением асфальтного покрытия на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры движение транспорта перекрыто.
На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы. Объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской.