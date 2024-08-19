"Люди купаются в центре города": Владивосток ушел под воду и остался без света
В российском Владивостоке – настоящий потоп. Из-за сильного ливня в городе затоплены улицы, сотни домов остались без света.
19 августа во Владивостоке начался сильный ураган с дождем. По данным местных властей, к вечеру в городе выпало 66 миллиметров осадков. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Многие улицы в городе полностью ушли под воду. Также затопило многоэтажные дома и жилые центры.
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Непогода бушует во Владивостоке
Кроме того, часть Владивостока теперь – без электричества. На одной из ЛЭП произошел взрыв. Из-за аварии без электроснабжения не менее 117 многоквартирных домов.
Момент взрыва на ЛЭП: смотрите видео
Люди купаются в центре города: смотрите видео
В результате мощного ливня начали тонуть машины, затем в водопады превратились лестницы многоэтажек.
Трамвайные пути полностью исчезли под водой. Люди вынуждены переходить дороги вброд.
Россияне переходят через "реку-улицу": смотрите видео
На остановках горожане стоят на скамейках.
Улицы Владивостока превратились в горные водопады: смотрите видео
Напомним, что недавно почти все Приморье было без света из-за того, что энергетики решили провести тренировку.