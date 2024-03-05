О последствиях атаки и чего россиянам ожидать дальше рассказал в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала военный аналитик, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Ликвидация "Сергея Котова"

Попадание по корвету "Сергей Котов" ночью 5 марта произошло уже во второй раз. Со второй попытки он был потоплен.

Известно, что спецподразделение главного управления разведки "Group 13" атаковало судно с использованием морских дронов Madura V5 в районе Керченского пролива. В сети появились кадры с горящего корабля.

Несмотря на эффективную работу подчиненных Кирилла Буданова и Василия Малюка, думаю, что вскоре и катамаранов в России не останется,

– сыронизировал Свитан.

Он рассказал, что это одно из самых новых российских судов, которое только в 2021 году было спущено на воду. В то же время враг не имеет механизмов противодействия морским атакам. Сейчас стоит вопрос только в дальности украинских средств поражения – все указывает на то, что скоро спецслужбы смогут добраться и до Новороссийска.

Заметим, что функционал этих российских кораблей – от охраны, сопровождения до обороны, в том числе и мостов. То есть тот, кто должен был контролировать и не допускать средств поражения, сам от них пострадал.

Взрывы в России

На территории России также было неспокойно за прошедшие сутки. Зафиксированы попадания в Белгородской области в Губкинскую нефтебазу. Там вспыхнули резервуары с горючим.

По словам Светлана, эти "санкции Малыша-Буданова" направлены на две цели: оставить российскую армию без горючего и нанести значительный удар по российской экономике.

Неспокойно впоследствии было в Воронежской области, где объявлено об авиационной опасности. А в Курской области в небе зафиксировали дроны.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб отчитался об остановке продвижения врага на Авдеевском направлении. В то же время противник увеличил свое присутствие и количество атак возле Новомихайловки.

Сейчас фронт возле Авдеевки стабилизирован. Произошло усиление фронта, как минимум, боеприпасами, нормирование увеличилось вдвое, прокомментировал военный аналитик.

"Сейчас можно сказать, что критическая ситуация в этом районе затихла", – добавил полковник запаса.

Он предположил, что россияне попытаются снова продавить это направление через полторы – две недели. Сейчас часть войск оттуда отведено на доукомплектование, потери там огромные – до 70 – 80%. Новые подразделения, вероятно, попытаются давить, чтобы переместить украинскую линию обороны к сети водохранилищ, к Карловке.

Если будет достаточное количество боеприпасов, мы удержим эту линию обороны,

– убежден аналитик.

В Новомихайловке россияне не жалеют сил и средств, чтобы продавить линию разграничения до Курахово. Этот город является своеобразным тыловым центром для двух украинских гарнизонов – восточного и южного.