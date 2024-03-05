Про наслідки атаки і чого росіянам очікувати далі розповів в щоденному огляді фронту для 24 Каналу військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Ліквідація "Сергія Котова"

Влучання по корвету "Сергій Котов" вночі 5 березня відбулося уже вдруге. З другої спроби його було потоплено.

Відомо, що спецпідрозділ головного управління розвідки "Group 13" атакував судно з використанням морських дронів Madura V5 в районі Керченської протоки. В мережі з’явилися кадри з палаючого корабля.

Заважаючи на ефективну роботу підлеглих Кирила Буданова та Василя Малюка, гадаю, що невдовзі й катамаранів в Росії не залишиться,

– зіронізував Світан.

Він розповів, що це одне з найновіших російських суден, яке лише в 2021 році було спущене на воду. Водночас ворог не має механізмів протидії морським атакам. Зараз стоїть питання лише в дальності українських засобів ураження – все вказує на те, що скоро спецслужби зможуть дістатися і до Новоросійська.

Зауважимо, що функціонал цих російських кораблів – від охорони, супроводу до оборони, зокрема і мостів. Тобто той, хто мав контролювати і не допускати засобів ураження, сам від них постраждав.

Вибухи в Росії

На території Росії також було неспокійно минулої доби. Зафіксовані влучання в Бєлгородській області в Губкінську нафтобазу. Там спалахнули резервуари з пальним.

За словами Світлана, ці "санкції Малюка-Буданова" спрямовані на дві мети: залишити російську армію без пального і завдати значного удару російській економіці.

Неспокійно згодом було у Воронезькій області, де оголошено про авіаційну небезпеку. А в Курській області в небі зафіксували дрони.

Ситуація на фронті

Український Генштаб відзвітувався про зупинку просування ворога на Авдіївському напрямку. Водночас противник збільшив свою присутність та кількість атак біля Новомихайлівки.

Наразі фронт біля Авдіївки стабілізовано. Відбулося посилення фронту, як мінімум, боєприпасами, нормування збільшилось вдвічі, прокоментував військовий аналітик.

"Зараз можна сказати, що критична ситуація в цьому районі затихла", – додав полковник запасу.

Він припустив, що росіяни спробують знову протискати цей напрямок за півтора – два тижні. Зараз частину військ звідти відведено на доукомплектування, втрати там шалені – до 70 – 80%. Нові підрозділи, ймовірно, спробують тиснути, аби перемістити українську лінію оборони до мережі водосховищ, до Карлівки.

Якщо буде достатня кількість боєприпасів, ми утримаємо цю лінію оборони,

– переконаний аналітик.

В Новомихайлівці росіяни не шкодують сил та засобів, аби протиснути лінію розмежування до Курахового. Це місто є своєрідним тиловим центром для двох українських гарнізонів – східного та південного.