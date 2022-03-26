Потроллил Путина и Лаврова, – Арахамия высказался о заявлении Эрдогана относительно переговоров

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана касательно переговоров. Политик подчеркнул, что турецкий лидер говорил не о компромиссах, а о консенсусе.

Арахамия объяснил, что в турецком языке есть слова "taviz", означающее компромисс, а есть "mutabakat", означающее "консенсус". Именно второе слово использовал Эрдоган, говоря о переговорах Украины и России.

Заметьте Нет никакого консенсуса относительно упомянутых Эрдоганом пунктов, – Кулеба

Давид Арахамия отметил, что в контексте, в котором говорил Эрдоган, "mutabakat" означает переговоры на равных с точки зрения стороны, которая несет серьезные потери. То есть России.

Говоря о якобы компромиссах в 4 из 6 требований России, Эрдоган изрядно потроллил Путина и Лаврова из-за их требования касательно русского языка.

Самая смешная фраза Эрдогана о русском языке как втором в Украине. Он же потроллил Путина и Лаврова. Дословно турецкий президент сказал фразу, которая немного неправильна грамматически, потому что нет смысла. Звучит она так: "один из вопросов, в частности признание языка России официальным, с чем и сама Россия согласна. Да и Зеленский согласен. Там все знают русский",

– заявил Арахамия.

Депутат подытожил, что тем самым Эрдоган показал нелепость требования касательно русского языка – его и так в Украине знают, поэтому за что борется кремль – вопрос открытый.

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