Повара, охранники и другие: Путин в феврале сменил тысячу личных работников

21 марта 2022 , 19:41
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Источник:

The Daily Beast

Путин, который с начала войны засел в бункере, начинает еще больше бояться за свою жизнь. В феврале он сменил около тысячи личных сотрудников.

Путин сменил охранников, поваров, секретарей и прислугу. Боится, что его отравят.

К теме Отравление, болезнь, несчастный случай: российская элита рассматривает возможность отстранения Путина

Путина хотят ликвидировать

В политической и бизнес-элите России формируется группа, которая готова отстранить Путина от власти. Санкции Запада ведут к краху России, поэтому верхушка оккупантов пытается избежать рокового конца.

Рассматривают различные варианты его отстранения: отравление, внезапная болезнь, несчастный случай и тому подобное.

Кстати – Путин был счастливым, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов:

 

Автор: Ольга Музика