Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что действия России сегодня – это часть поведения дикарей, ведь они очень сильно борются за свою индентичность.

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По мнению таких варваров, весь мир угрожает их существованию, но тем самым они лишь подчеркивают собственную недоразвитость, говорит Андрусов.

Эти все взимания памятников Ленину, раздача советских паспортов и другие отсталые вещи, говорят о россиянах, как о гопниках в культурной среде.

– добавляет советник министра МВД Украины.

"Россияне, как нация, самоутверждаются только из-за конфликта. Они собственную идентичность не выводят из собственной сущности, мол, мы нация ученых или нобелевских лауреатов. Оккупанты только борются за "можем повторить" и другие нелепые вещи", - убежден Виктор Андрусов.

Единственный способ договориться о чем-нибудь с Россией – держать нацеленными ракетами, объясняет специалист. К примеру, мы можем договориться с этими варварами о вывозе зерна, после того, как получим ракеты дальностью 300 километров и больше, добавляет он.

При каких условиях Украина договорится с Россией о вывозе зерна

Президент Зеленский четко наметил единственный возможный формат для вывоза на экспорт украинского зерна. Он сказал, что мы поддерживаем формат, когда будет сделан безопасный морской коридор транспорта с кораблей наших партнеров, по которому мы сможем экспортировать зерно.

Если этого не сделают и это не будет коридор под флагами государств, которым можно доверять, потому что они действуют и работают в поле права, тогда это невозможно, сказал президент.

Россия цинично ворует зерно из Украины

Пока южные территории находятся под временной оккупацией, россияне не могут насладиться нашим добром. Зерно оттуда вывозят грузовикам в оккупированный Крым. Оттуда грузят на корабле и везут в Сирию, где пытаются продать. Купить украденное у Украины зерно хотела даже Турция, обещавшая помочь с экспортом его на рынок.

Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но там отказались покупать награбленное, поэтому судно изменило направление на Ливан и Сирию. Именно эти режимы помогают Путину совершать преступления против человечества. Но Киев внимательно следит за всем и предупреждает страны, которым Россия пытается продать зерно, об ответственности и последствиях согласно международному законодательству.

Берется разрешать ситуацию Турция очень настойчиво. Президент страны Реджеп Эрдоган даже поговорил по телефону с Путиным по этому вопросу. Параллельно был отдельный разговор с Зеленским. Турция сообщала, что украинская и российская стороны положительно оценили идею. Надеются, что порты размениваются, а запасы зерна безопасно попадут на рынки.

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