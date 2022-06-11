Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що дії Росії сьогодні – це частина поведінки дикунів, адже вони дуже сильно виборюють свою індентичність.

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На думку таких варварів, увесь світ загрожує їх існуванню, але тим самим, вони лише підкреслюють власну недорозвиненість, говорить Андрусів.

Ці всі стягування пам'ятників Леніну, роздача радянських паспортів та інші відсталі речі, говорять про росіян, як про гопників у культурному середовищі,

– додає радник міністра МВС України.

"Росіяни, як нація, самостверджуються тільки через конфлікт. Вони власну ідентичність не виводять із власної сутності, мовляв, ми нація науковців чи нобелівських лавреатів. Окупанти лише змагаються за "можем павтаріть" та інші безглузді речі", – переконаний Віктор Андрусів.

Єдиний спосіб домовитися про щось із Росією – тримати націленими ракетами, пояснює фахівець. Наприклад, ми можемо домовитися із цими варварами про вивезення зерна, після того, як отримаємо ракети дальністю 300 кілометрів та більше, додає він.

За яких умов Україна домовиться із Росією про вивезення зерна

Президент Зеленський чітко окреслив єдиний можливий формат для вивезення на експорт українського зерна. Він сказав, що ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний морський коридор транспорту з кораблів наших партнерів, по якому зможемо експортувати зерно.

Якщо цього не зроблять і це не буде коридор під прапорами держав, яким можна довіряти, бо вони діють і працюють в полі права, то тоді це неможливо, сказав президент.

Росія цинічно краде зерно з України

Поки південні території перебувають під тимчасовою окупацією, росіяни не можуть насолодитися нашим добром. Зерно звідти вивозять вантажівкам в окупований Крим. Звідти вантажать на кораблі й везуть до Сирії, де намагаються продати. Купити вкрадене в України зерно хотіла навіть Туреччина, яка обіцяла допомогти з експортом його на ринок.

Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в там відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства. Але Київ уважно стежить за всім і попереджає країни, яким Росія намагається продати зерно, про відповідальність та наслідки згідно з міжнародним законодавством.

Береться вирішувати ситуацію Туреччина дуже наполегливо. Президент країни Реджеп Ердоган навіть поговорив телефоном із Путіним щодо цього питання. Паралельно була окрема розмова із Зеленським. Туреччина повідомляла, що українська та російська сторони позитивно оцінили ідею. Сподіваються, що порти розмінують, а запаси зерна безпечно потраплять на ринки.

Повний стрім із Віктором Андрусівим: дивіться відео