"Слуг народа" на округ №87, где проводили довыборы, отправили якобы для того, чтобы они не позволили сфальсифицировать выборы. Поведение Тищенко во время этого процесса многих удивило.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, зачем на Прикарпатье, где состоялись довыборы, отправили "десант" нардепов от "Слуги народа".

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Почему "Слуги народа" поехали на Прикарпатье

Офис Президента, как рассказывает Тимошенко, и партия подозревали, что на округе были какие-то фальсификации. И речь идет не о кандидате от Слуги народа.

Партия "Слуга народа" решила отправить туда десант из народных депутатов именно потому, что там творилось бог весть что. Никто не понимал вообще, что там происходит,

– рассказал Тимошенко.

Чтобы не допустить фальсификаций, туда решили отправить несколько нардепов и Тищенко среди них.

Справка. Согласно данным ЦИК, Вирастюка поддержали 31,25% избирателей, а его оппонента Александра Шевченко от партии "За майбутнє" – 29,69%. Разрыв между ними в 749 голосов.

Поведение Тищенко на округе

Заместитель Ермака рассказывает: чтобы анализировать поведение нардепа, надо знать контекст. Ведь на видео видны только его действия, а никто не говорит о том, чем они были обусловлены. По словам Тимошенко, представители СМИ, на которых разозлился Тищенко, на самом деле были охранниками одного из кандидатов. В Офисе Президента есть такие данные.

Поэтому Тищенко так нервно и отреагировал.

Как сообщало движение "ЧЕСНО", Тищенко мешал считать голоса избирательной комиссии. Во-первых, нардеп перепутал названия регионов и назвал его Закарпатьем. Во-вторых, он злоупотреблял статусом нардепа, проверяя журналистов.

Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск с целью поиска оружия. Может "Слуги Народа" приняли новый закон, который расширил полномочия народных депутатов?

– сообщало "ЧЕСНО".

Что произошло на округе №87