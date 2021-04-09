В Офисе Президента прокомментировали странное поведение Тищенко на округе №87
"Слуг народа" на округ №87, где проводили довыборы, отправили якобы для того, чтобы они не позволили сфальсифицировать выборы. Поведение Тищенко во время этого процесса многих удивило.
Источник:"Новое Время"
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, зачем на Прикарпатье, где состоялись довыборы, отправили "десант" нардепов от "Слуги народа".
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Почему "Слуги народа" поехали на Прикарпатье
Офис Президента, как рассказывает Тимошенко, и партия подозревали, что на округе были какие-то фальсификации. И речь идет не о кандидате от Слуги народа.
Партия "Слуга народа" решила отправить туда десант из народных депутатов именно потому, что там творилось бог весть что. Никто не понимал вообще, что там происходит,
– рассказал Тимошенко.
Чтобы не допустить фальсификаций, туда решили отправить несколько нардепов и Тищенко среди них.
Поведение Тищенко на округе
Заместитель Ермака рассказывает: чтобы анализировать поведение нардепа, надо знать контекст. Ведь на видео видны только его действия, а никто не говорит о том, чем они были обусловлены. По словам Тимошенко, представители СМИ, на которых разозлился Тищенко, на самом деле были охранниками одного из кандидатов. В Офисе Президента есть такие данные.
Поэтому Тищенко так нервно и отреагировал.
Как сообщало движение "ЧЕСНО", Тищенко мешал считать голоса избирательной комиссии. Во-первых, нардеп перепутал названия регионов и назвал его Закарпатьем. Во-вторых, он злоупотреблял статусом нардепа, проверяя журналистов.
Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск с целью поиска оружия. Может "Слуги Народа" приняли новый закон, который расширил полномочия народных депутатов?
– сообщало "ЧЕСНО".
Что произошло на округе №87
- Подсчитать голоса там не могли в течение 8 дней. Сначала пришлось осуществить пересчет голосов, протоколы по которым "содержали ошибки", после – была нехватка кворума.
- В конце концов на 6 избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования и расхождения в данных.
- Голосование признали недействительным на 5 участках.
- ОПОРА заявляла о нарушениях и требовала расследований относительно возможных фальсификаций на округе №87.
- В гражданской сети отметили, что без этого результаты будут иметь низкую общественную легитимность.
- Сам Александр Шевченко уже подал ряд судебных исков из-за вероятных нарушений.
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