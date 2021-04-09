В Офісі Президента прокоментували дивну поведінку Тищенка на окрузі №87
"Слуг народу" на округ №87, де проводили довибори, відправили начебто для того, щоб вони не дозволили сфальсифікувати вибори. Поведінка Тищенка під час цього процесу багатьох здивувала.
Джерело:"Новое Время"
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, навіщо на Прикарпаття, де відбулися довибори, відправили "десант" нардепів від "Слуги народу".
Нагадаємо Вірастюк виграв довибори у Раду: його опонент Шевченко готує судові позови
Чому "Слуги народу" поїхали на Прикарпаття
Офіс Президента, як розповідає Тимошенко, і партія підозрювали, що на окрузі були якісь фальсифікації. І йдеться не про кандидата від Слуги народу.
Партія "Слуга народу" вирішила відправити туди десант із народних депутатів саме тому, що там творилося бозна-що. Ніхто не розумів взагалі, що там відбувається,
– розповів Тимошенко.
Щоб не допустити фальсифікацій, туди вирішили відправити декілька нардепів і Тищенка серед них.
Поведінка Тищенка на окрузі
Заступник Єрмака розповідає: щоб аналізувати поведінку нардепа, треба знати контекст. Адже на відео видно лише його дії, а ніхто не говорить про те, чим вони були зумовлені. За словами Тимошенка, представники ЗМІ, на яких розлютився Тищенко, насправді були охоронцями одного з кандидатів. В Офісі Президента є такі дані.
Тому Тищенко так нервово і відреагував.
Як повідомляв рух "ЧЕСНО", Тищенко заважав рахувати голоси виборчій комісії. По-перше, нардеп переплутав назви регіонів і назвав його Закарпаттям. По-друге, він зловживав статусом нардепа, перевіряючи журналістів.
Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Може "Слуги Народу" прийняли новий закон, який розширив повноваження народних депутатів?
– повідомляло "ЧЕСНО".
Що сталося на окрузі №87
- Підрахувати голоси там не могли протягом 8 днів. Спочатку довелося здійснити перерахунок голосів, протоколи щодо яких "містили помилки", опісля – була нестача кворуму.
- Зрештою на 6 виборчих дільницях в окрузі №87 зафіксували порушення голосування та розбіжності у даних.
- Голосування визнали недійсним на 5 дільницях.
- ОПОРА заявляла про порушення і вимагала розслідувань щодо можливих фальсифікацій на окрузі №87.
- У громадянській мережі зауважили, що без цього результати матимуть низьку суспільну легітимність.
- Сам Олександр Шевченко вже подав низку судових позовів через ймовірні порушення.
Поділитися новиною