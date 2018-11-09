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      Поведение Луценко отвратительно, – Садовый

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      Садовый требует отставки Луценко
      Садовый требует отставки Луценко / Фото из Facebook

      Андрей Садовый отреагировал на заявление Юрия Луценко о причастности "Самопомочи" к нападениям на активистов, в частности и Екатерины Гандзюк. Он отметил, что таким способом генпрокурор хочет избежать ответственности за бездействие расследования по этим делам.

      Об этом мэр Львова заявил в своем Facebook.

      Читайте также: После трагедии Екатерины Гандзюк Луценко должен уйти в отставку, – Садовый

      Вечером 8 ноября в эфире одного из украинских телеканалов Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября, "травили представители местной "Самопомочи" по указаниям руководства".

      Думал, что гадкое поведение генпрокурора юрия Луценко в парламенте – это уже было дно. Но тут снизу постучали. И это снова Луценко. Вчера на ТВ этот товарищ не нашел более отвратительного способа съехать с ответственности за бездействие в деле нападений на активистов, как обвинить во всем ... "Самопомич",
      – подчеркнул Садовый.

      Мэр Львова отметил, что не почувствовал возмущения, а просто "стыд за то, кого подняло наверх за эти последние годы".

      "Луценко должен быть уволен!", – подытожил Садовый.

       

      Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку. 7 ноября генеральный прокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.

      Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомич Екатерина Гандзюк Юрий Луценко Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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