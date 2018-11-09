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      Поведінка Луценка є огидною, – Садовий

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      Садовий вимагає звільнення Луценка
      Садовий вимагає звільнення Луценка / Фото з Facebook

      Андрій Садовий відреагував на заяву Юрія Луценка про причетність "Самопомочі" до нападів на активістів, зокрема і Катерини Гандзюк. Він зазначив, що таким способом генпрокурор хоче уникнути відповідальності за бездіяльність розслідування по цих справах.

      Про це міський голова Львова заявив у своєму Facebook.

      Читайте також: Після трагедії Катерини Гандзюк Луценко має піти у відставку, – Садовий

      Ввечері 8 листопада в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада, "цькували представники місцевої "Самопомочі" за вказівками керівництва".

      Думав, що бридка поведінка генпрокурора Луценка в парламенті – це вже було дно. Але тут знизу постукали. І це знов Луценко. Вчора на ТБ цей товариш не знайшов більш огидного способу з'їхати з відповідальності за бездіяльність в справі нападів на активістів, як звинуватити в усьому ... "Самопоміч",
      – підкреслив Садовий.

      Мер Львова відзначив, що не відчув обурення, а просто "сором за те, кого повиносило наверх за ці останні роки".

      "Луценко мусить бути звільнений!", – підсумував Садовий.

      Нагадаємо, 6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку. 7 листопада генеральний прокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.

      Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Катерина Гандзюк Юрій Луценко Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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