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      Возвращение пленных: СБУ не хочет оценивать слухи о сотрудничестве с боевиками

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      СБУ не хочет рассматривать возможное сотрудничество пленных с боевиками до их возвращения / 24 канал

      Служба безопасности Украины не хочет давать правовую оценку действиям украинцев, находящихся в плену боевиков, пока они не вернутся на подконтрольную территорию Украины.

      Так решили во время заседания рабочей группы по формированию списка на освобождение удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

      Знайте больше: Имена украинцев, которые остались в плену боевиков – список

      Вопрос возник из-за появления в СМИ информации о том, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили боевикам деньги. Также отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

      Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию,
      – объяснил ситуацию представитель СБУ Геннадий Кузнецов.

      Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. В частности, говорится о восстановлении документов и получения материальной помощи. Такой механизм планируют разработать уже к следующему обмена.

      Важно! 23 января Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Россией относительно следующего освобождения удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России. Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

      Однако российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о таких договоренностях России и Украины.

      Обмены пленными между Украиной и Россией: главное

      • Первый обмен состоялся 7 сентября при схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
      • Второй обмен состоялся 29 декабря между Украиной и подконтрольными России боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Война на Донбассе СБУ Украина – Россия Обмен пленными
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