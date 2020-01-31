Возвращение пленных: СБУ не хочет оценивать слухи о сотрудничестве с боевиками

Служба безопасности Украины не хочет давать правовую оценку действиям украинцев, находящихся в плену боевиков, пока они не вернутся на подконтрольную территорию Украины.

Так решили во время заседания рабочей группы по формированию списка на освобождение удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Вопрос возник из-за появления в СМИ информации о том, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили боевикам деньги. Также отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию,

– объяснил ситуацию представитель СБУ Геннадий Кузнецов.

Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. В частности, говорится о восстановлении документов и получения материальной помощи. Такой механизм планируют разработать уже к следующему обмена.

Важно! 23 января Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Россией относительно следующего освобождения удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России. Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

Однако российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о таких договоренностях России и Украины.

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