Возвращение пленных: СБУ не хочет оценивать слухи о сотрудничестве с боевиками
Служба безопасности Украины не хочет давать правовую оценку действиям украинцев, находящихся в плену боевиков, пока они не вернутся на подконтрольную территорию Украины.
Так решили во время заседания рабочей группы по формированию списка на освобождение удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Вопрос возник из-за появления в СМИ информации о том, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили боевикам деньги. Также отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.
Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию,
– объяснил ситуацию представитель СБУ Геннадий Кузнецов.
Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. В частности, говорится о восстановлении документов и получения материальной помощи. Такой механизм планируют разработать уже к следующему обмена.
Важно! 23 января Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Россией относительно следующего освобождения удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России. Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.
Однако российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о таких договоренностях России и Украины.
Обмены пленными между Украиной и Россией: главное
- Первый обмен состоялся 7 сентября при схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
- Второй обмен состоялся 29 декабря между Украиной и подконтрольными России боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.