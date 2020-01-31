Повернення полонених: СБУ не хоче оцінювати чутки про співпрацю з бойовиками

Служба безпеки України не хоче давати правову оцінку діям українців, які перебувають в полоні бойовиків, поки вони не повернуться на підконтрольну територію України.

Так вирішили під час засідання робочої групи щодо формування списку на звільнення утримуваних осіб, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Питання виникло через появу у ЗМІ інформації про те, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін платили бойовикам гроші. Також окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, співпрацювали з бойовиками.

Ми не хочемо брати на себе функцію робити якісь оцінки щодо поведінки або давати їм правову оцінку до повернення громадянина України на підконтрольну територію,

– пояснив ситуацію представник СБУ Геннадій Кузнєцов.

Окрім того, на засіданні робочої групи обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після їхнього звільнення. Зокрема, мовиться про поновлення документів та отримання матеріальної допомоги. Такий механізм планують розробити вже до наступного обміну.

Важливо! 23 січня Володимир Зеленський заявляв, що Україна веде переговори з Росією щодо наступного звільнення утримуваних громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії. Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.

Однак російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що немає інформації про такі домовленості Росії та України.

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