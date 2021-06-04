Украине ничего не угрожает, – Зеленский обратился к населению

Президент Владимир Зеленский 4 июня опубликовал очередное видеообращение к Украинской. Это произошло сразу после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Детали видеообращение Зеленского

Глава государства отчитался о результатах предыдущих решений СНБО и рассказал, что именно обсуждали чиновники 4 июня.

Я хочу, чтобы настало время, когда заседание СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год. Повестка дня этих заседаний будет содержать только один пункт – Украине никто и ничто не угрожает. Именно поэтому мы продолжаем ежедневную работу,

– заявил президент.

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Смотрите видеообращение президента: