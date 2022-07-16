Не обязательно военный комиссар: кто имеет право заполнять повестку

Повести может заполнить не только военный комиссар регионального центра комплектования. Такие возможности могут быть у нескольких типов должностных лиц.

Об этом рассказал 16 июля начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск полковник Роман Горбач. Он объяснил, как может происходить делегирование таких полномочий.

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Кто может вручать повестки

Чиновник ответил на основные и наиболее распространенные вопросы о повестках военнообязанных. Он акцентировал, что по закону действительно может заполнять повестку вообще не работник территориального центра комплектования.

Образец повестки определен в постановлении Кабмина. Там отмечено, что повестку могут подписать руководитель учреждения, руководитель поселкового совета и другие должностные лица. Это могут быть и другие работники администраций или уполномоченные работники предприятий,

– сказал полковник.

Он добавил, что военный комиссар может выдать распоряжение, в котором указывает сроки и фамилии военнообязанных. Таким образом, упомянутые должностные лица должны вручить повестки, если имеют такую возможность.

Ответ на главные вопросы о повестках: смотрите видео

Важно – могут отменить вручение повесток в общественных местах: смотрите видео