Вручение повестки еще не означает призыв на службу, – разъяснение юристов

Украинцам сейчас часто раздают повестки в общественных местах и многих это очень пугает. Ведь люди думают, что получение повестки означает немедленную отправку в зону боевых действий.

О том, какие есть виды повесток, почему нужно внимательно проверять информацию в них и что делать дальше – эксклюзивно сайту 24 канала объяснили юристы.

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Что означает вручение повестки

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", отметила, что сам факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.

Для того чтобы избежать недоразумений, необходимо знать что, существуют следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных. Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии. Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается). Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".

Кроме того, следует помнить, что во время войны лиц без боевого опыта на передовую никто не отправляет. Сначала все мобилизованные проходят учения. Их срок зависит от военной специальности. Во время действия военного положения этот срок может составлять от 1 недели до 3 месяцев.

Необходимо внимательно проверить информацию в повестке / Фото zt.20minut.ua

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Что делать после получения повестки

Лидия Карплюк, адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", отметила, что человек, получивший повестку, обязан в сроки, определенные в ней, явиться в военкомат.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, военный билет (другой военно-учетный документ), документы, относящиеся к состоянию здоровья, семейному состоянию, учебе и т.п., то есть любые документы, которые могут служить основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В повестке должны быть указаны:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы; вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомат), призыв на военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться; название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

перед тем как ставить свою подпись о получении повестки, ознакомьтесь с текстом, чтобы убедиться, правильно ли она заполнена.

В случае, если вы обнаружили, что повестка неверно заполнена, не торопитесь подписывать ее. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в повестке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите все недостатки и только потом ставьте свою подпись,

– отметила Анищенко.

По телефону вызвать в военкомат не могут / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Она добавила, что есть случаи, когда повестку вручили, однако вы за нее не расписывались, потому что корешок, на котором ставится подпись, вам не дали. Или пришли по адресу вашего проживания, а вас не было дома и ее получила жена, родители или вообще соседка.

В этом случае важно, чтобы повестка обязательно была вручена лично и подписана тем, кто ее получает. То есть, в случае отсутствия сообщения (повестки), обязанности явиться в военкомат не возникает. Что касается вызовов по телефону, то такой вызов законом не предусмотрен.

Следует также знать, что вас не имеют права доставлять в военкомат силой. Если вас пытаются задержать или отвезти куда-нибудь принудительно, стоит вызвать полицию, даже если представителей военкомата уже сопровождают правоохранители,

– подчеркнула специалист.

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