Повестка как способ наказания: что об этом думают в ВСУ

В сети часто обсуждается информация, что повестки могут вручаться как способ наказания. В частности, их выписали и нескольким фигурантам дела о так называемых "пьяных" вечеринках.

Что об этом думают в ВСУ, в эфире телеканалу "Киев" рассказал майор Александр Мельничук, информирует 24 Канал.

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"Служба в Вооруженных Силах – это честь, а не наказание"

Майор ВСУ уверен, если человек совершил уголовное преступление, он должен отвечать в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

Служба в Вооруженных Силах – это честь, а не наказание для человека. И это нужно понимать и различать. И когда кто-то рассказывает, что ой, вручите ему повестку, пусть он идет, я категорически против такого подхода. Я этого совершенно не понимаю,

– подчеркнул Мельничук.

Также он добавил, что военные должны понимать, что рядом с ними именно сознательный человек, который прикроет и поможет, а не "непонятно кто". Мельничук подчеркнул, что россияне рекрутируют зэков. Мы же воюем по стандартам НАТО и уже по своим, украинским, "как сознательные, нормальные люди, включая интеллект, технологии и прочее".

Если суд решает отправить людей за решетку, то в местах лишения свободы, учитывая особый период – военное положение, можно было бы, чтобы они делали какие-то полезные вещи, опять же под контролем, подытожил майор ВСУ.

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