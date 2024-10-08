Что будет с повесткой, отправленной по почте, которую вернули
Источник:"Наш Город Днепр"
Отправка повесток по почте является законной, ведь это регламентирует постановление Кабмина №1487. Именно оно предусматривает такое оповещение гражданина о необходимости прийти в ТЦК и СП.
Адвокат Вадим Мальцев в комментарии изданию "Наш Город Днепр" рассказал, что гражданин должен реагировать на повестку, если получил ее по почте. Кстати, лицо должно появиться в ТЦК даже в случае, когда ему повестку не вручили.
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Что говорит юрист о повестках по почте
Вадим Мальцев рассказал, что письмо возвращается в отделение Укрпочты в случае:
- окончания срока хранения;
- с проставлением отметки сотрудником Укрпочты, что человек не живет по адресу или переехал, или неизвестно, где находится.
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Далее Укрпочта возвращает письмо в ТЦК и СП, и уже тогда военкомат уже сам принимает решение о дальнейших действиях.
Он (человек – 24 Канал) должен появиться (в ТЦК и СП – 24 Канал) в тот срок, когда указано непосредственно в повестке. Там должно быть указано непосредственно основание, для чего вызывают человека,
– заявил адвокат.
По его словам, в повестке должны указать причину вызова. В частности, причиной может быть:
- уточнение данных,
- прохождение Военно-врачебной комиссии;
- уточнение дополнительных данных, ведь предыдущих недостаточно для определения специализации военно-учетной специальности военнослужащего.