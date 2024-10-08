Что будет с повесткой, отправленной по почте, которую вернули

Отправка повесток по почте является законной, ведь это регламентирует постановление Кабмина №1487. Именно оно предусматривает такое оповещение гражданина о необходимости прийти в ТЦК и СП.

Адвокат Вадим Мальцев в комментарии изданию "Наш Город Днепр" рассказал, что гражданин должен реагировать на повестку, если получил ее по почте. Кстати, лицо должно появиться в ТЦК даже в случае, когда ему повестку не вручили.

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Что говорит юрист о повестках по почте

Вадим Мальцев рассказал, что письмо возвращается в отделение Укрпочты в случае:

окончания срока хранения;

с проставлением отметки сотрудником Укрпочты, что человек не живет по адресу или переехал, или неизвестно, где находится.

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Далее Укрпочта возвращает письмо в ТЦК и СП, и уже тогда военкомат уже сам принимает решение о дальнейших действиях.

Он (человек – 24 Канал) должен появиться (в ТЦК и СП – 24 Канал) в тот срок, когда указано непосредственно в повестке. Там должно быть указано непосредственно основание, для чего вызывают человека,

– заявил адвокат.

По его словам, в повестке должны указать причину вызова. В частности, причиной может быть: