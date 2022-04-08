На повестке дня – Украина: в конце мая состоится специальный саммит Евросовета

Европейский совет проведет 30 и 31 мая специальное заседание. На повестке дня – Украина.

О запланированном заседании 8 апреля в сети сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он также рассказал, о чем будут на нем говорить.

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В мае Евросовет проведет спецзаседание

Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском совете, специальный Европейский совет состоится 30 и 31 мая,

– написал Мишель.

По его словам, на повестке дня будут следующие вопросы: оборона, энергетика и Украина.

Напомним, в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Гегер. Фон дер Ляйен заявила, что следует двигаться дальше по вопросу принятия Украины в Евросоюз, и добавила, что заявку на вступление хотят представить Совету ЕС уже летом.

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