Про заплановане засідання 8 квітня у мережі повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Він також розповів, про що на ньому говоритимуть.

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У травні Єврорада проведе спецзасідання

Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня,

– написав Мішель.

За його словами, на порядку денному будуть такі питання: оборона, енергетика та Україна.

Нагадаємо, у Київ приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель і прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Фон дер Ляєн заявила, що слід рухатися далі у питанні прийняття України в Євросоюз, та додала, що заявку на вступ хочуть представити Раді ЄС вже влітку.

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