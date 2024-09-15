Выдачу повесток автоматизируют через "Оберіг": в Минобороны объяснили, как это будет работать

Чтобы сделать процесс оповещения военнообязанных граждан более эффективным, Министерство обороны разработало функционал. Повестку можно будет генерировать в реестре "Оберіг" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК.

Также оборонное ведомство планирует привлечь к этому процессу "Укрпочту". Детали рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в DOU Podcast.

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По его словам, сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают, а потом кипа бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их и ставить печать. В дальнейшем процесс автоматизируют.

Будут ли повестки в реестре "Оберіг"

"Оповещение будет идти сразу на централизованную печать, оттуда – на "Укрпочту", которая дальше будет развозить повестки. В Минобороны взамен будет актуальная информация, где повестка: была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени на доставку ушло и т.д.", – рассказал Берестовой.

По словам представителя Минобороны, процесс будет прозрачным и будет способствовать тому, что военно-политическое руководство будет обладать релевантной информацией. Берестовой отметил, что проверить достоверность повестки можно будет в приложении "Резерв+". При этом, по его словам, повесток в самом приложении не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог (список задач) расписан до середины весны – повесток там нет", – добавил он.

И еще раз отметил, что сейчас ведомство работает над разработкой функционала, который "хоть немного автоматизирует, цивилизует вручение повесток".