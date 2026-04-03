Будут ли рассылать повестки через Дию: Вениславский расставил точки над "і"

После новых обсуждений о том, как уменьшить количество конфликтов между ТЦК и военнообязанными, снова заговорили о повестках через "Дію". Вопрос вернулся не просто из-за цифровизации, а из-за поиска способа изменить сам механизм оповещения.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала объяснил, какое решение по этому варианту остается в силе. Он также сказал, может ли такой формат реально заработать и что будет дальше с повестками.

Могут ли повестки присылать через "Дію"?

Вопрос электронных повесток действительно рассматривали, когда в 2024 году готовили большие изменения в законы о мобилизации и воинской обязанности. Но тогда от этого варианта отказались, и это решение до сих пор не пересматривали.

Никаких электронных повесток рассылаться не может. Через "Дію" это также не будет использоваться,

– объяснил Вениславский.

Зато, бумажные повестки не уберут даже несмотря на разговоры об уменьшении контактов между ТЦК и военнообязанными.

Бумажные варианты повесток никто не отменял и они будут продолжать применяться,

– сказал народный депутат.

Причина в том, что действующая система мобилизации, по оценке Вениславского, и дальше дает основное пополнение для войска, тогда как рекрутинг пока не может полностью взять на себя эту функцию.

Существующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных сил где-то более чем на 90%,

– пояснил Вениславский.

Подход, который работает сейчас, сохранят и дальше, а проблемные моменты будут пытаться убирать постепенно. То есть саму систему резко ломать не будут, потому что во время войны для власти важнее не потерять темп мобилизации.

Конфликты с ТЦК полностью убрать не получится

Возможный переход на другой формат оповещения сам по себе не снимет напряжение между ТЦК и военнообязанными. Проблема не только в способе вручения повестки, а в самой коммуникации, когда прямой контакт часто переходит в обострение.

Полностью избежать конфликтов вряд ли удастся, когда есть коммуникация между двумя людьми. Очень часто то, что мы видим в публичном пространстве, является следствием сознательного провоцирования или обострения,

– объяснил Вениславский.

В территориальных центрах комплектования сейчас служит много людей, которые раньше были в боевых бригадах и сами прошли войну. Поэтому они особенно остро реагируют на ситуации, когда кто-то, по их мнению, пытается избежать службы или манипулировать правилами.

Подавляющее большинство из них являются участниками боевых действий и были переведены в ТЦК непосредственно из боевых бригад. Когда их провоцируют и когда они видят, что кто-то пытается манипулировать и не выполнять свой долг, наверное иногда нервы не выдерживают,

– сказал народный депутат.

Чтобы уменьшить количество таких конфликтов, еще в 2024 году заложили требование постоянно контролировать, чтобы представители ТЦК и СП работали с нагрудными бодикамерами. Это нужно для того, чтобы весь процесс вручения повесток был зафиксирован, а в случае споров военное командование и профильный комитет могли проверить запись и установить реальные обстоятельства.

К слову! Минобороны напомнило, что ВЛК обязательно должны пройти военнообязанные, которые получили повестку или направление от ТЦК, бывшие "ограниченно годные", которые не прошли повторный осмотр после отмены этого статуса, кандидаты на контракт и действующие военные, если нужно пересмотреть состояние здоровья. Отдельно это касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года.

В то же время резко менять модель мобилизации во время войны не планируют еще и потому, что Россия наращивает свои силы на территории Украины.

Любые реформы не должны привести к ослаблению нашей обороноспособности,

– подытожил Вениславский.

Поэтому, пока речь не идет ни о радикальном сокращении роли ТЦК, ни о быстром реформировании всей системы, ни о переброске этих военнослужащих в боевые бригады. Для оповещения и дальше могут использовать электронные кабинеты и систему "Резерв+", но сам механизм вручения повесток остается в силе.

