В Минцифре пообещали, что повестки через Дию не будут поступать

Недавно правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабинета министров, в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Он позволит подавать сведения для военкомата онлайн через Дию на основании своего места жительства. В то же время в СМИ пишут, что через Действие будут поступать повестки. Так ли это – читайте в материале 24 Канала.

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Как именно будет работать сервис неизвестно

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии 24 Канала сообщил, что новый порядок взятия на военный учет не означает, что повестки гражданам будут приходить через Дию. Этого не будет.

Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач,

– объяснил Мстислав Баник.

По его словам, Минцифры пока не ставит перед собой таких задач. Впрочем, как именно будет работать электронный военный билет, пока не рассказывают.

Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дию. "Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно приоритетное решение", – отмечает Мстислав Баник.

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Как призывнику или резервисту предоставить сведения через Дию

Военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если военнообязанного гражданина Украины нет в этом реестре, он может воспользоваться порталом Действие.

Нужно сообщить о месте своего жительства. Следует отметить, что механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между Действием и Единым государственным реестром военнообязанных будет устанавливаться Министерством обороны.