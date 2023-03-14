Военный комиссар из Харьковщины "анонсировал" повестки в Дии: как отреагировали в Минцифры

14 марта 2023, 12:45
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Центр противодействия дезинформации

Военный комиссар из Харьковщины Владимир Арап заявил, что якобы украинцам стоит ожидать цифровых повесток в Дии. В министерстве объяснили, правдива ли эта информация.

Ситуацию прокомментировал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник. Он заявил, что Дия не имеет никакого отношения к реестру "Оберег", в котором есть данные о военнообязанных, пишет 24 Канал.

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Будут ли повестки через Дию

В комментарии NV Мстислав Баник заявил, что в Дии военнообязанным не будут предоставлять повестки.

У Дии повесток не будет. Относительно военного учета – данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", принадлежащем Минобороны. К Дии этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дия – это не реестр,
– заверил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Более того, в Центре противодействия дезинформации объяснили, что резонансное заявление военкома не соответствует действительности. Мстислав Баник прокомментировал им, что:

  • есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным;
  • схема актуализирована и в вышедшей нормативке.

"Как видим, там вопрос Дие вообще не стоит", – заверил чиновник.

Что сказал военный комиссар из Харьковской области

  • Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап заявил "Объективу", что реестр "Обериг" с базой мужчин от 18 до 60 лет скоро могут передать в Дию.
  • По его словам, сейчас эту базу "Обериг" набирают: "В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к Дии".
  • Владимир Арап также сказал, что люди смогут даже получать повестки через Дию. Тогда, мол, вызовы в РТЦК будут производиться в электронном виде.

Что для военных введут в Дии

  • Еще в феврале 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров опровергал слухи о том, что в Дии будут введены новые сервисы, чтобы отправлять повестки военнообязанным. Более того, они не работают над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста.
  • Однако у Дии должен появиться электронный военный билет – это так называемое цифровое удостоверение ветерана. Согласно ему, ветераны смогут получать сервисы онлайн.
  • По словам министра, планируется еще один проект, касающийся военной сферы, – трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК).
  • Тогда Михаил Федоров пояснил: "Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях".

Автор: Діана Квасневська