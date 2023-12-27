Могут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве: в КМВА объяснили
Источник:ТСН
В Киеве в рамках учебы развернули временные блокпосты, на которых могут останавливать автомобили и проверять документы и багаж. В то же время, в сети сразу стали сообщать, что на этих блокпостах водителям уже начали выдавать повестки.
Так, киевляне в сети писали, что повестки выдавали на блокпоста у стадиона "Спартак" и на жилом массиве Виноградарь. Однако у КМВА не могут подтвердить эту информацию.
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Что сказали в КМВА о выдаче повесток на временных блокпостах
В Киевской городской военной администрации заверили, что на период проведения учений на временных блокпостах, установленных в городе, повестки не будут выдавать. Эти блокпосты используются исключительно для проведения учений группировки сил и средств обороны украинской столицы.
Составные подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности, отработку проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности,
– сообщили в пресс-службе КМВА.
В военной администрации отметили, что разглашение повесток на временных блокпостах, согласно плану учений, не должно происходить. Однако там подчеркнули, что никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпоста.
"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функции безопасности. Но согласно действующему законодательству и правовому режиму военного положения, представители ТЦК и СП имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом", – отметили в пресс-службе.
В то же время, там заверили, что пока им ничего неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Поэтому призывали обращаться за подробной информацией о местах и количестве врученных повесток в районные ТЦК и СП.
В Киеве развернули временные блокпосты
- В КМВА рассказали, что Силы обороны совместно с городскими властями, полицией и другими структурными подразделениями проведут в Киеве обучение безопасности. Именно для этого развернули временные блокпосты по всему городу.
- Основная цель этих учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и защиты населения. Это поможет обезопасить жителей украинской столицы от потенциальных угроз.
- Предварительно эти учения продлятся с 25 по 28 декабря. На временных блокпостах будут проводить проверку ездящих по Киеву автомобилей.