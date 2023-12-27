Так, кияни у мережі писали, що повістки видавали на блокпосту біля стадіону "Спартак" і на житловому масиві Виноградар. Однак у КМВА не можуть підтвердити цю інформацію.

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Що сказали у КМВА про видавання повісток на тимчасових блокпостах

У Київській міській військовій адміністрації запевнили, що на період проведення навчань на тимчасових блокпостах, встановлених у місті, повістки не видаватимуть. Ці блокпости використовуються виключно для проведення навчань Угруповання сил і засобів оборони української столиці.

Складові підрозділи навчань мають чітко прописаний план заходів, зокрема відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Ці навчання є відпрацюванням безпекових заходів,

– повідомили у пресслужбі КМВА.

У військовій адміністрації зазначили, що видавання повісток на тимчасових блокпостах, згідно з планом навчань, не повинно відбуватися. Однак там наголосили, що ніхто не завадить представникам ТЦК та СП бути присутніми на такому блокпосту.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно зі своїми функціональними повноваженнями, не виконують безпекових функцій. Але згідно з чинним законодавством і правовим режимом воєнного стану, представники ТЦК та СП мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб", – наголосили у пресслужбі.

Водночас там запевнили, що наразі їм нічого невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Тому закликали звертатися за детальною інформацією стосовно місць і кількості вручених повісток до районних ТЦК та СП.

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