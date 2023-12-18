В Украине хотят вручать повестки по электронной почте или через Дию: реально ли это

Нардеп Федор Вениславский говорил о том, что повестки военнообязанным могут вручать по электронной почте, заказным письмом, или через Дию. Политик объяснил, что означают эти слова.

Член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке рассказал в интервью Radio NV, что вручение повесток военкоматами через электронную почту, заказным письмом, или через Дию – это были не его личные предпочтения или инициативы, пишет 24 Канал.

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Как могут вручать повестки

В парламенте, в нашем комитете работает достаточно представительная рабочая группа по усовершенствованию законодательства о прохождении военной службы, исполнении воинского долга и о мобилизации. Эта рабочая группа наработала целый ряд законодательных предложений,

– рассказал Вениславский.

По его словам, говорить о том, что некоторые из них уже будут воплощены на 100% в текст будущего закона, пока нет оснований. Потому что еще идет обсуждение.

Вениславский рассказал, что 15 декабря Комитет собирался онлайн. В частности, говорили и о вопросах, связанных с усовершенствованием законодательства о социальной защите и мобилизации. Нардеп объяснил, что после снятия всех дискуссионных вопросов текст обобщат и зарегистрируют.

Вениславский назвал первую проблему мобилизации

Есть много вопросов, связанных с конфликтными ситуациями во время мобилизации. Подавляющее большинство конфликтных ситуаций с мобилизацией связано с двумя ключевыми проблемами, о которых я и публично говорю, и сейчас могу повторить,

– заявил политик.

В частности, первая проблема – это то, что действующие нормы закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предполагают, что мобилизация – это не деятельность исключительно представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это слаженная системная деятельность многих субъектов: органов местного самоуправления, их должностных гостей, сельских, поселковых, городских председателей, органов социальной защиты, органов здравоохранения, учебных заведений, предприятий, учреждений организаций, военных администраций.

Федор Вениславский объяснил, что многие субъекты чаще всего по субъективным причинам дистанцируются от этих процессов.

Понятно, что это связано с такими неприятными моментами. Скажем, если взять сельского голову, он должен обеспечить вручение повестки своему односельчанину. К большому сожалению, война – это и ранение, и, к большому сожалению, смерти. И потом этот же голова связывается с тем, что он словно прямо или косвенно стал причиной того, что либо кто-то был ранен, либо погиб. И, конечно, они стараются максимально дистанцироваться от этих процессов,

– объяснил нардеп.

По его словам, выходит, что только представители территориальных центров, не имея имеющихся достаточных полномочий.

"Например, один из вопросов, на блокпосту можно вручать повестку или нельзя вручать повестку на каком-либо массовом мероприятии. У представителей ТЦК не всегда есть такие полномочия. Они вынуждены привлекать представителей органов внутренних дел, правоохранительных органов, полиции, имеющие право проверять документы", – объяснил политик.

Вениславский сказал, что парламент прекрасно понимает и анализирует эти проблемы, а также пытается выработать алгоритмы, которые позволят выполнить стоящие перед нашим государством задачи — восстановление территориальной сохранности, сохранение государственного суверенитета, а без пополнения потерь это сделать в принципе не можем.

Что сказал Вениславский о демобилизации

И оборотная сторона, о чем уже сейчас говорит и президент, и представители многих политических сил: это необходимость какого-то правового понимания пространственных, временных границ – сколько будет человек воевать, то есть демобилизация,

– рассказал член комитета.

По его словам, надо понимать, что это очень сложные вопросы, у которых нет линейного, прямого ответа. Ведь история войн до окончания полномасштабных боевых действий не знает такого понятия, как всеобщая или частичная демобилизация тех, кто отслужил определенный срок.

Но мы понимаем, что сейчас война немного в другом формате ведется и ведется с новыми техническими средствами. И все это накладывает отпечаток, люди устают. Поэтому эти все проблемы имеют очень глубокую и психологическую, и политическую, и социальную нагрузку,

– сказал Вениславский.

По его словам, Верховная Рада обсуждает их и сможет прокомментировать, как только усовершенствуют эти вопросы после наработки концепта законопроекта.

"Потому что рассматривается очень много вопросов. То, что я озвучил, это лишь одни из нескольких ключевых фрагментов", – подытожил политик.