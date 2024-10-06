Законны ли повестки по почте: что говорят адвокаты

Территориальные центры комплектования в разных областях Украины начали присылать повестки по почте. Игнорировать их нельзя, ведь военнообязанных может ждать наказание.

Руководитель адвокатского объединения "Vector" Татьяна Кныш в интервью "Украинскому радио" рассказала, действительно ли повестки, присланные по почте, являются законными. Также юрист объяснила, что будет, если игнорировать их и не явиться по вызову в ТЦК.

Смотрите также Как проверить, есть ли штраф от ТЦК: юрист назвал несколько способов

Законны ли повестки, присланные по почте

Изменения в законодательство позволили вызывать в ТЦК и СП, отправляя повестки по почте. Адвокат отмечает, что такие повестки являются вполне законными, поэтому игнорировать их нельзя, ведь тогда военнообязанный может понести наказание. Так, может грозить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Направление повесток именно таким путем является законным. Обязанность проверять свой почтовый ящик лежит на самом военнообязанном,

– подчеркнула Кныш.

Адвокат объяснила, что повестку формируют через электронный кабинет военнообязанного, затем ее подписывает начальник ТЦК и в течение 48 часов повестку направляют именно заказным письмом по почте с обязательным описанием содержимого и уведомлением о факте вручения.

"Если лицо игнорирует эту повестку – не получает или отказывается, или это почтовое отправление возвращается к отправителю, то есть в центр комплектования, с отметкой об отсутствии адресата по соответствующему адресу, – в этом случае считается, что произошло надлежащее уведомление военнообязанного лица о вызове его в центр комплектования", – добавила юрист.

Кроме того, оправдаться тем, что якобы военнообязанный был на работе и не имел возможности получить письмо, не получится. Кныш отметила, что почтальон оставляет сообщение в отделении почты о том, что есть письмо для лица. Фактически, сам военнообязанный должен проверять почтовый ящик.

К слову, в Херсонской области уже начали присылать повестки Укрпочтой. Впоследствии эту процедуру ввели и на Прикарпатье.