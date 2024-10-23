Что будет, если не забрать повестку с почты: в ТЦК ответили

Военнообязанные украинцы уже получают повестки по почте. В Министерстве обороны формируют списки получателей с помощью средств системы "Оберіг"

За игнорирование повестки, которая пришла по почте, предусмотрена административная ответственность. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко, передает 24 Канал.

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Какие последствия неявки по повестке на почте

Кабинет министров Украины ввел административную ответственность для граждан, которые не появятся в территориальные центры комплектования после получения повестки по почте.

Согласно обновленному постановлению Кабмина, получатели повестки должны явиться в ТЦК в течение семи дней или же в срок, указанный непосредственно в повестке.

Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если этого не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности,

– заявил Коротченко.

В случае, если за определенное время военнообязанный не заберет повестку, она будет считаться не доставленной. Тогда военнообязанному грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Начальник административного отдела ТЦК в Киеве также отметил, что процедура оповещения по почте еще имеет определенные проблемы, поскольку она до сих пор происходила в тестовом режиме. В частности, возникают сложности из-за оповещения тех, кто имеет право на отсрочку или бронирование.

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Анонсированные механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек до сих пор пока не заработали, как должно было бы быть. Есть определенные сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение, в частности к ТЦК. Более того, по мнению Коротченко, пока инструмент повесток по почте не принес качественных изменений для работы ТЦК и СП.