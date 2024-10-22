Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха.

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По его словам, согласно статистике – на Волыни зафиксирован лучший процент по обновлению данных военнообязанных.

Хочу подчеркнуть: военнообязанный, который имеет право на отсрочку, который напишет заявление, предоставит подтверждающие документы, служить не будет. Главное – представить все документы,

– заявил Маруха.

Он также рассказал, что в Волынской области уже присылают повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".

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