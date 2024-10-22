Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха.
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При каких условиях можно не служить
По его словам, согласно статистике – на Волыни зафиксирован лучший процент по обновлению данных военнообязанных.
Хочу подчеркнуть: военнообязанный, который имеет право на отсрочку, который напишет заявление, предоставит подтверждающие документы, служить не будет. Главное – представить все документы,
– заявил Маруха.
Он также рассказал, что в Волынской области уже присылают повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".
Мобилизация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский 18 июля подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Верховная Рада в целом приняла его еще в мае 2023 года. Согласно закону, близкими родственниками являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра военных.
- С 1 августа срочников ждут некоторые изменения. Так, этим летом срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.
- Кстати, сейчас территориальные центры комплектования и социальной поддержки проверяют на злоупотребления. В Минобороны рассказали, куда обращаться, если возникли проблемы.