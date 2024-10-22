Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха.

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За його словами, згідно зі статистикою – на Волині зафіксовано найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних.

Хочу наголосити: військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, який напише заяву, надасть підтверджувальні документи, служити не буде. Головне – представити всі документи,

– заявив Маруха.

Він також розповів, що у Волинській області вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через "Укрпошту".

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