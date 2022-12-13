Общая мобилизация в Украине: каков порядок вручения повесток

13 декабря 2022, 09:45
Читати новину українською

В Украине проводят общую мобилизацию во время военного положения. Повестку могут вручить военнообязанному где угодно.

Таким образом, законодательных требований по месту вручения повесток нет. Каков порядок вручения повесток – читайте в материале 24 канала.

К теме Повестки придут каждому: стоит ли всем мужчинам готовиться к мобилизации

Порядок вручения повесток

У военнообязанного должен быть при себе паспорт, который следует предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя повестки.

После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.

В повестке должны быть указаны:

  • ФИО и адрес места жительства призывника;
  • вид повестки;
  • перечень документов, которые нужно иметь с собой;
  • обязанности призванного на срочную службу (для граждан, призванных на срочную военную службу);
  • к какому виду (роду) войск (сил) и к какой военной команды отнесены (для граждан, призванных на срочную военную службу);
  • дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
  • название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.

Важно! Если вы заметили ошибку в повестке – не нужно ее подписывать. К тому же вписывать информацию в повестку при личности – противоправно. Все должно быть заполнено и подписано в военкомате до вручения.

Если повестка заполнена правильно, после ее подписания необходимо явиться в территориальный центр. В то же время, нужно иметь с собой документы, указанные в повестке.

Обратите внимание! Вызов повесткой означает уточнение данных или прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы выяснить пригодность к службе. Только после этого принимается решение, куда военнообязанного направить.

Какие есть виды повесток

На сегодняшний день существует 4 вида повесток:

  • повестка, чтобы явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;
  • повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;
  • повестка-призыв на срочную военную службу;
  • повестка на прибытие на призывной участок.
Автор: Софія Ковнір