Общая мобилизация в Украине: каков порядок вручения повесток

В Украине проводят общую мобилизацию во время военного положения. Повестку могут вручить военнообязанному где угодно.

Таким образом, законодательных требований по месту вручения повесток нет. Каков порядок вручения повесток – читайте в материале 24 канала.

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Порядок вручения повесток

У военнообязанного должен быть при себе паспорт, который следует предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя повестки.

После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.

В повестке должны быть указаны:

ФИО и адрес места жительства призывника;

вид повестки;

перечень документов, которые нужно иметь с собой;

обязанности призванного на срочную службу (для граждан, призванных на срочную военную службу);

к какому виду (роду) войск (сил) и к какой военной команды отнесены (для граждан, призванных на срочную военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.

Если вы заметили ошибку в повестке – не нужно ее подписывать. К тому же вписывать информацию в повестку при личности – противоправно. Все должно быть заполнено и подписано в военкомате до вручения.

Если повестка заполнена правильно, после ее подписания необходимо явиться в территориальный центр. В то же время, нужно иметь с собой документы, указанные в повестке.

Какие есть виды повесток

Вызов повесткой означает уточнение данных или прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы выяснить пригодность к службе. Только после этого принимается решение, куда военнообязанного направить.

На сегодняшний день существует 4 вида повесток: