Повестка по электронной почте или вызов по телефону: законно ли это
Источник:инстаграмм Юлии Михай-Седовой
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Многих интересует вопрос, могут ли отправить повестку по электронной почте или вызвать в военкомат по телефону.
Так, повестка, которую "выдали" по электронной почте или по телефону, не считается врученной. Об этом сообщила адвокат Юлия Михай-Седова.
Обратите внимание Можно ли отказаться от получения повестки
Какие виды повесток
- повестка об уточнении учетных данных;
- повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК);
- повестка – призыв на срочную военную службу;
- мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВВК.
Кто имеет право вручать повестки
- органы местного самоуправления;
- управляющие многоквартирных домов;
- руководители предприятий, учреждений, организаций;
- руководители учебных заведений;
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).
Кстати, получив повестку, лицо имеет право принять его и отказаться. В случае отказа должен быть составлен акт. Этот документ должны подписать уполномоченными представители, которые вручали повестку, и два свидетеля.
Адвокат рассказала, что в повестке должна быть указана фамилия, имя, отчество руководителя определенного ТЦКСП, который ее подписал. Она советует проверить в интернете, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра. Также необходимо знать, что в повестке ваши ФИО и адрес вписаны без ошибок.
Кроме того, специальность, указанная в военном билете, также должна соответствовать специальности, указанной в повестке. Там тоже должно быть указано:
- Вид повестки,
- дата,
- время,
- место, куда вы должны прибыть,
- документы, которые необходимо иметь при себе.
Также повестка должна быть скреплена печатью и подписана военным комиссаром.
Если в повестке, которая вручается, есть какие-либо из вышеуказанных нарушений, то этот факт целесообразно зафиксировать на видео/фото – для использования в дальнейшем в качестве доказательств установленных нарушений,
– отметила адвокат.
Как наказывается игнорирование повестки
Как утверждает менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш, ответственность за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1700 гривен.
Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.
Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК.
Что нужно знать о вручении повесток в Украине: смотрите видео