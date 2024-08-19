Данные о повестке от ТЦК можно будет проверить в Резерв+: как это будет работать

Вскоре военнообязанные смогут проверять силу своих повесток от ТЦК через приложение Резерв+. Кабмин уже принял соответствующее решение.

Отмечается, что они предусматривают уточнение требований к повесткам, созданных через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Данные о повестках в Резерв+

Так, повестки теперь будут иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. С его помощью которого можно проверить всю информацию.

Также определен механизм проверки действия повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, в частности, с помощью мобильного приложения. Таким образом, через приложение Резерв+ можно будет проверять действие повесток от ТЦК, которые сформированы через реестр "Оберег".

Кроме этого Правительство определило статус повесток на бланке и повесток, созданных через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая их распечатанные версии, и подтвердил их юридическую силу.

В новом порядке урегулировано определение адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, и уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой.