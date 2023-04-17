Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Он уверен, что лидер Китая не смог договориться ни о чем с кремлевским диктатором, поэтому лидеры европейских стран не получили ценную информацию для себя.
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Преображенский считает, что сейчас Европейский Союз не может оказать серьезного влияния на Китай.
У Китая есть четкая сформированная политика, которой он придерживается, максимум от чего он зависит – это от активности США в регионе юго-восточной Азии, где зона интереса Китая,
– добавил спикер.
С Россией не смог договориться даже Си
Эксперт отметил, что у Китая есть территориальные претензии практически ко всем странам, с которыми он граничит по морю.
Китай – большое, агрессивное государство. В этом случае все, что могут стремиться европейцы – это получать от Китая гарантии, что он не заинтересован в продолжении войны в Европе, он не будет ее поддерживать.
– подчеркнул Преображенский.
Он считает, что говорится даже не о непосредственном снабжении оружия Китаем, ведь он и так не будет его поставлять открыто. Речь идет в первую очередь о том, что он не будет позволять своим сателлитам открыто это делать.
Подразумевается Иран, который достаточно зависим сейчас от Китая, Северная Корея. Существуют предположения, что через Северную Корею Китай поставлял вооружение в Россию, и это еще не опровергнуто.
Это единственное, к чему могут стремиться европейцы, а в обмен они могут предлагать свою пассивную позицию в истории с Тайванем, что они, наверное, в общем и пытаются сделать.
– подчеркнул говорящий.
Он считает, что своими визитами европейские лидеры также стремились понять, о чем Си Цзиньпин говорил в Москве и смог ли он договориться с Владимиром Путиным. Эти визиты были безрезультатны в этом смысле, ведь с Путиным не смог договориться даже Си.
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