Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Он уверен, что лидер Китая не смог договориться ни о чем с кремлевским диктатором, поэтому лидеры европейских стран не получили ценную информацию для себя.

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Преображенский считает, что сейчас Европейский Союз не может оказать серьезного влияния на Китай.

У Китая есть четкая сформированная политика, которой он придерживается, максимум от чего он зависит – это от активности США в регионе юго-восточной Азии, где зона интереса Китая,

– добавил спикер.

С Россией не смог договориться даже Си

Эксперт отметил, что у Китая есть территориальные претензии практически ко всем странам, с которыми он граничит по морю.

Китай – большое, агрессивное государство. В этом случае все, что могут стремиться европейцы – это получать от Китая гарантии, что он не заинтересован в продолжении войны в Европе, он не будет ее поддерживать.

– подчеркнул Преображенский.

Он считает, что говорится даже не о непосредственном снабжении оружия Китаем, ведь он и так не будет его поставлять открыто. Речь идет в первую очередь о том, что он не будет позволять своим сателлитам открыто это делать.

Подразумевается Иран, который достаточно зависим сейчас от Китая, Северная Корея. Существуют предположения, что через Северную Корею Китай поставлял вооружение в Россию, и это еще не опровергнуто.

Это единственное, к чему могут стремиться европейцы, а в обмен они могут предлагать свою пассивную позицию в истории с Тайванем, что они, наверное, в общем и пытаются сделать.

– подчеркнул говорящий.

Он считает, что своими визитами европейские лидеры также стремились понять, о чем Си Цзиньпин говорил в Москве и смог ли он договориться с Владимиром Путиным. Эти визиты были безрезультатны в этом смысле, ведь с Путиным не смог договориться даже Си.

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