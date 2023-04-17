Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Він переконаний, що лідер Китаю не зміг домовитися ні про що з кремлівським диктатором, тому лідери європейських країн не отримали цінну інформацію для себе.

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Преображенський вважає, що зараз Європейський Союз не може серйозно вплинути на Китай.

В Китаю є чітка сформована політика, якої він дотримується, максимум від чого він залежить – це від активності США в регіоні південно-східної Азії, де зона інтересу Китаю,

– додав спікер.

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Експерт зауважив, що в Китаю є територіальні претензії практично до усіх країн, з якими він межує по морю.

Китай – велика, агресивна держава. В цьому випадку все, що можуть прагнути європейці – це отримувати від Китаю гарантії, що він не зацікавлений у продовженні війни в Європі, він не буде її підтримувати,

– наголосив Преображенський.

Він вважає, що мовиться навіть не про безпосереднє постачання зброї Китаєм, адже він і так не буде її постачати відкрито. Мовиться першою чергою про те, що він не дозволятиме своїм сателітам відкрито це робити.

Мається на увазі Іран, який досить залежний зараз від Китаю, Північна Корея. Існують припущення, що через Північну Корею Китай постачав озброєння до Росії, і це ще досі не спростовано.

Це єдине, чого можуть прагнути європейці, а в обмін вони можуть пропонувати свою пасивну позицію в історії з Тайванем, що вони, напевно, загалом і намагаються зробити,

– наголосив мовець.

Він вважає, що своїми візитами європейські лідери також прагнули зрозуміти, про що Сі Цзіньпін говорив у Москві і чи зміг він домовитися з Владіміром Путіним. Ці візити були безрезультатними в цьому сенсі, адже із Путіним не зміг домовитися навіть Сі.

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