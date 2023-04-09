Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он объяснил, какой просчет имеет руководство Китая.
Смотрите также Как Китай готовится к войне и мобилизации, спецтрибунал для Путина: о чем пишут западные СМИ
Ференц убежден, что неоднозначная позиция Китая обусловлена его ожиданиями более благоприятных условий для повышения уровня влияния на Россию.
Китаю в общем-то невыгодно занимать более конкретную позицию. Если КНР заявит, что Россия – агрессор, она сразу потеряет Россию, которая выгодна как младший партнер на определенный период времени в борьбе против США.
Китай балансирует
Эксперт спрогнозировал, что конфронтация будет углубляться между автократическими государствами и западными странами США.
Европейские страны, такие как Ф ранция, Германия, Италия, всегда пытались в отношениях с Китаем иметь определенную автономию от Соединенных Штатов Америки, заметил Ференс.
С одной стороны, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с Китаем, с другой, то, что мы наблюдаем сейчас – не давать возможности Китаю еще больше сблизиться с россиянами.
– добавил спикер.
Почему Китай занял неопределенную позицию: смотреть видео
Визит европейских лидеров в Пекин
Было заметно, что во время визита Урсулы фон дер Ляен и Эммануэля Макрона в Пекин с президентом Франции Си Цзиньпин был более открыт и благосклонен, чем с президентом Европейской комиссии.
Однако Ференц считает, что Си не надеется, что Макрон сразу займет позицию Китая в борьбе с США. К тому же сейчас трансатлантическое сотрудничество в рамках НАТО на высшем уровне, чем это было 10-15 лет назад.
Эксперт предположил, что президентов европейских стран лидер Китая идентифицирует несколько иначе, чем главы евроинституций. К тому же, проанализировав фото встречи, он сделал вывод, что президент Франции на них не выглядел улыбающимся.
Он был в довольно хмуром настроении, это значит, что вряд ли чего-то прорывного удалось достичь на этом визите,
– заметил спикер.
Он считает, что Макрон сейчас понимает, что прямая коммуникация с Путиным, о которой он ранее говорил, совершенно не дает никаких результатов. Она провалилась в контексте полномасштабного русского вторжения.
Приоритеты Китая
Китай будет и дальше выстраивать такую политику, чтобы использовать обстоятельства, складывающиеся сейчас, в свою пользу, убежден Ференс.
Для Китая сейчас есть 3 приоритета:
Не потерять западные рынки;
Выстроить коалицию автократических стран в противостоянии с США;
Проводить политику гегемона в контексте геополитического доминирования.
Встреча Си и Макрона: что известно
- Трехдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай завершился 7 апреля. Однако, совместное заявление лидеров стран содержала мало упоминаний об Украине, России и войне.
- В отчете издания Politico было отмечено, что Эммануэлю Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию относительно войны в Украине. В ходе переговоров Си не выразил намерения использовать свое влияние на Путина для прекращения военной агрессии на территории Украины.
- Во время встречи Си Цзиньпин заявил о своей готовности провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока не была объявлена возможная дата.