Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Він пояснив, який прорахунок має керівництво Китаю.

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Ференц переконаний, що неоднозначна позиція Китаю зумовлена його очікуваннями більш сприятливих умов для того, щоб підвищити рівень впливу на Росію.

Китаю загалом невигідно займати більш конкретну позицію. Якщо КНР заявить, що Росія агресор, вона одразу втратить Росію, що вигідна як молодший партнер на певний період часу у боротьбі проти США.

Китай балансує

Експерт спрогнозував, що конфронтація буде поглиблюватися між автократичними державами та західними країнами, США.

Європейські країни такі як Франція, Німеччина, Італія завжди намагалися у стосунках з Китаєм мати певну автономію від Сполучених Штатів Америки, зауважив Ференс.

З одного боку, щоб не вступати в пряму конфронтацію з Китаєм, з іншого, те що ми спостерігаємо зараз – не давати можливості Китаю ще більше зблизитися з росіянами,

– додав спікер.

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Візит європейських лідерів до Пекіна

Було помітно, що під час візиту Урсули фон дер Ляєн та Емануеля Макрона до Пекіна з президентом Франції Сі Цзіньпін був більш відкритий та прихильний, ніж з президенткою Європейської комісії.

Проте, Ференц вважає, що Сі не сподівається, що Макрон одразу займе позицію Китаю в боротьбі із США. До того ж зараз трансатлантична співпраця в рамках НАТО на вищому рівні, ніж це було 10 – 15 років тому.

Експерт припустив, що президентів європейських країн лідер Китаю ідентифікує дещо по-іншому, ніж очільників євроінституцій. До того ж, проаналізувавши фото зустрічі, він дійшов висновку, що президент Франції на них не був усміхненим.

Він був у досить похмурому настрої, це означає, що навряд чогось проривного вдалося досягнути на цьому візиті,

– зауважив спікер.

Він вважає, що Макрон зараз розуміє, що пряма комунікація з Путіним, про яку він раніше наголошував, абсолютно не дає ніяких результатів. Вона провалилася в контексті повномасштабного російського вторгнення.

Пріоритети Китаю

Китай буде і надалі вибудовувати таку політику, аби використати обставини, що складаються зараз, на свою користь, переконаний Ференс.

Для Китаю зараз є 3 пріоритети:

Не втратити західні ринки; Вибудувати коаліцію автократичних країн у протистоянні з США; Провадити політику гегемона в контексті геополітичного домінування.

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