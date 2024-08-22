Стремится получить признание: в The Times проанализировали поведение Путина после прорыва ВСУ

Курская операция серьезно ударила по Путину. Кремлевский хозяин отчаянно ищет признания. На это указывает один из ключевых признаков, который всегда следует вслед за диктатором в любой критической ситуации.

Как пишет The Times, Путин снова начал якобы неожиданно выходить навстречу толпе сторонников. Подобный "фокус" российский диктатор применял каждый раз, когда ему было нужно продемонстрировать иллюзию благосклонности к его персоне.

Смотрите также Под контролем Украины еще один населенный пункт в Курской области, – Зеленский

Путин ищет признания

На днях, 20 августа, Путин впервые выехал за пределы Москвы после того, как украинские войска совершили дерзкий трансграничный рейд и захватили немалую территорию. В отличие от своих предшественников Горбачева и Ельцина, 71-летний бывший офицер КГБ никогда не смешивался с простыми людьми без надобности.

Стареющий российский лидер становился все более отшельническим еще до того, как пандемия подтолкнула его к самоизоляции, которую он почти никогда не нарушал, даже во время боевых действий в Украине. Его нигде не было видно на линии фронта в Украине в 2022 году или, по мере развития войны, на юго-западе России после того, как он начал подвергаться украинским атакам,

– говорится в материале.

The Times напомнило, что во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года, когда осуществлялся так называемый "поход на Москву", Путин ошеломил всех публичной прогулкой в отдаленном кавказском регионе на юге России.

Этой весной Путин, демонстрируя подобное публичное взаимодействие, остановил свой кортеж посреди небольшого городка Торжок к северо-западу от Москвы. Тогда была стратегически размещена толпа сторонников, отделенная барьерами, но готовая поприветствовать. Хотя всего за четыре дня до этого вооруженные террористы штурмовали концертный зал в "Крокус Сити Холл", в результате которого погибло 145 человек.

Путин так и не посетил место происшествия, не встретился с теми, кто выжил, и семьями погибших. Странно и то, что наступление ВСУ не вызвало особой реакции со стороны Путина, хотя это первое вторжение иностранных войск на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Диктатор даже называет эти события просто "ситуацией".

Российский лидер не сделал ни одного обращения к нации и не посетил областной центр Курск, переполненный россиянами, которые почти за одну ночь стали беженцами в собственной стране. Но самым верным признаком стало то, что во вторник вечером он решил заскочить на Кавказ, возвращаясь из Азербайджана,

– добавляет издание.

Путин также посетил матерей жертв осады школы в Беслане в 2004 году. Это произошло впервые за 20 лет. И так же как и после двух предыдущих катастроф, Путин остановил свой кортеж, на этот раз посреди города Владикавказ, и пошел в соседний парк, где подбежала группа подростков, что разговаривали по телефону, для фото.