Поворознюк рассказал, когда с ним связывались оккупанты: что предлагали
За время полномасштабной войны некоторые осознанно сотрудничают с оккупационными властями в ущерб собственной стране. Стать предателем предлагали и президенту ФК "Ингулец" Александру Поворознюку.
Об этом Поворознюк рассказал 24 каналу в прямом эфире. Он вспомнил, как оккупанты выходили с ним на связь для "сотрудничества".
Внимание Первые мобилизованные начали уже сдаваться в плен: один оказался в бою через 5 дней после повестки.
Хотя сначала Александр неохотно хотел об этом рассказывать. "После войны вы все увидите и услышите", – говорил он.
Конечно, со мной выходили на связь. Мне предлагали просто уехать из региона. Сказали, мол, "просто уезжай и потеряйся",
– сказал он.
На это Поворознюк отвечал, что готов "встречать" оккупантов, но есть нюанс. Он также предлагал каждому принести по две гвоздики на могилу.
Это было еще в течение первого месяца полномасштабного вторжения России в Украину.
"Плывите в сторону России"
Президент "Ингульца" также рассказал, что точно знает, кто в его регионе коллаборант и пытается сотрудничать с оккупационной "властью". Говорит, что они не отвечают на "Слава Украине" и не знают продолжения фразы "Путин – ла-ла-ла".
Поэтому он всех их предупредил, что перекраситься не успеют.
"Так пусть они покупают лодки, баржи. И как только ветер дует в сторону России – пусть, бл**ь, плывут в ту сторону, потому что на Керченском мосту могут "закурить где попало". Так что идите пешком или вплавь", – посоветовал Поворознюк.
Поворознюк украл вражеский танк
- Президент "Ингульца" Александр Поворознюк возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Однако, что входит в его обязанности и как он помогает ВСУ, он не разглашает.
- Но в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о "встрече" с оккупантами. Президент "Ингульца" украл танк у военных российской армии.