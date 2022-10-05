Поворознюк рассказал, когда с ним связывались оккупанты: что предлагали

За время полномасштабной войны некоторые осознанно сотрудничают с оккупационными властями в ущерб собственной стране. Стать предателем предлагали и президенту ФК "Ингулец" Александру Поворознюку.

Об этом Поворознюк рассказал 24 каналу в прямом эфире. Он вспомнил, как оккупанты выходили с ним на связь для "сотрудничества".

Внимание Первые мобилизованные начали уже сдаваться в плен: один оказался в бою через 5 дней после повестки.

Хотя сначала Александр неохотно хотел об этом рассказывать. "После войны вы все увидите и услышите", – говорил он.

Конечно, со мной выходили на связь. Мне предлагали просто уехать из региона. Сказали, мол, "просто уезжай и потеряйся",

– сказал он.

На это Поворознюк отвечал, что готов "встречать" оккупантов, но есть нюанс. Он также предлагал каждому принести по две гвоздики на могилу.

Это было еще в течение первого месяца полномасштабного вторжения России в Украину.

"Плывите в сторону России"

Президент "Ингульца" также рассказал, что точно знает, кто в его регионе коллаборант и пытается сотрудничать с оккупационной "властью". Говорит, что они не отвечают на "Слава Украине" и не знают продолжения фразы "Путин – ла-ла-ла".

Поэтому он всех их предупредил, что перекраситься не успеют.

"Так пусть они покупают лодки, баржи. И как только ветер дует в сторону России – пусть, бл**ь, плывут в ту сторону, потому что на Керченском мосту могут "закурить где попало". Так что идите пешком или вплавь", – посоветовал Поворознюк.

Поворознюк украл вражеский танк

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Однако, что входит в его обязанности и как он помогает ВСУ, он не разглашает.

Но в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о "встрече" с оккупантами. Президент "Ингульца" украл танк у военных российской армии.

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