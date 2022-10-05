Про це Поворознюк розповів 24 каналу у прямому ефірі. Він пригадав, як окупанти виходили з ним на зв'язок задля "співпраці".

Увага Перші мобілізовані почали вже здаватись в полон: один опинився у бою через 5 днів після повістки

Хоча спершу Олександр неохоче хотів про це розповідати. "Після війни ви все побачите і все почуєте", казав він.

Звичайно, зі мною виходили на зв'язок. Мені пропонували просто поїхати з регіону. Сказали, мовляв, "просто поїдь і "потіряйся",

– сказав він.

На це Поворознюк відповідав, що готовий "зустрічати" окупантів, але є нюанс. Він також пропонував кожному принести по дві гвоздики на могилу.

Це було ще протягом першого місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Пливіть у бік Росії"

Президент "Інгульця" також розповів, що точно знає, хто в його регіоні колаборант і намагається співпрацювати з окупаційною "владою". Каже, що вони не відповідають на "Слава Україні" та не знають продовження до фрази "Путін – ла-ла-ла".

Тож він усіх їх попередив, що "перефарбуватися" не встигне.

"Тож хай вони купують човни, баржі. І як тільки вітер повіє у бік Росії – хай, бл**ь, пливуть у ту сторону, тому що на Керченському мосту можуть "закурити де попало". Тож йдіть пішки або вплав", – порадив Поворознюк.

Поворознюк вкрав ворожий танк

Президент Інгульця Олександр Поворознюк очолив добровольчий батальйон "За Петрівщину". Проте, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ, він не розголошує.

Але в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про "зустріч" з окупантами. Президент Інгульця вкрав танк у військових російської армії.

Буде цікаво – емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео