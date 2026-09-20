Повреждена Аллея памяти погибших: враг вновь атаковал Киевскую область

Киевская область продолжает страдать от атак российских беспилотников. В Фастовском и Вышгородском районах зафиксированы пожары и повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке на Киевщину?

В Фастовском районе, в частности в Боярке, обломки российского БПЛА привели к возгоранию. В результате падения обломков были повреждены окна и кровля двух зданий, а также Аллея памяти погибших.

Кроме того, при повторной атаке возник пожар в складских зданиях. На месте работали спасатели.

Еще одной целью стала территория Вышгородского района. Там повреждены два складских здания и три единицы техники.

По предварительной информации, в результате этих атак погибших и пострадавших нет. Спасатели и другие ответственные службы продолжают работу на местах, ликвидировать последствия пожаров и фиксировать повреждения.



Напомним, в результате длительной вражеской атаки на Киевщине погибли четыре человека, среди них трое детей и женщина. Один из детей умер в больнице от полученных во время атаки ранений в Вышгородском районе.

Всего за более суток российских атак в пяти районах области поврежден 31 объект. Больше разрушений зафиксировали в Фастовском районе – там повреждены 24 объекта, в том числе жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, среди них два частных домовладения, помещения предприятия и учебное заведение. Еще по одному частному домовладению повреждено в Обуховском и Броварском районах, где также пострадала линия электропередачи, а в Бучанском районе повреждено складское помещение.