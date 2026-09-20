Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки російського БпЛА спричинили займання. Унаслідок падіння уламків було пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам'яті загиблих.

Крім того, під час повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

Ще однією ціллю стала територія Вишгородського району. Там пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

За попередньою інформацією, внаслідок цих атак загиблих і постраждалих немає. Рятувальники та інші відповідальні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовувати наслідки пожеж і фіксувати пошкодження.

Нагадаємо, унаслідок тривалої ворожої атаки на Київщині загинули четверо людей, серед них троє дітей та жінка. Одна з дітей померла в лікарні від отриманих під час атаки поранень у Вишгородському районі.

Загалом за понад добу російських атак у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше руйнувань зафіксували у Фастівському районі – там пошкоджено 24 об'єкти, зокрема житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територію сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів.

У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, серед них два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти. Ще по одному приватному домоволодінню пошкоджено в Обухівському та Броварському районах, де також постраждала лінія електропередачі, а в Бучанському районі пошкоджено складське приміщення.