Страшна трагедія сталася у Фастівському районі. Там загинула ціла родина. Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Скільки людей загинули і постраждали?

За словами чиновника, внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей – дівчинка і хлопчик.

Також у Фастівському районі ворожий удар пошкодив приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа – її ліквідували.

Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об'єкти,

– підсумував глава ОВА.

Раніше стало відомо про постраждалих у Вишгородському районі. Поранення отримали матір і дитина. Їх обох госпіталізували до медзакладу.

Ще вдень влада повідомляла