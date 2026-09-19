Про наслідки ворожого удару повідомили очільник ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Що відомо про російський удар по ТЦ у Дніпрі?
Незадовго до 18:00 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА над Дніпром.
Згодом у місті пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа.
Влада уточнила, що внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. У мережі одразу уточнили, що йдеться про ТЦ "Новий континент".
Також з'явилися моторошні кадри торговельного центру, охопленого вогнем.
Наразі відомо про двох поранених.
Росія вдарила по ТЦ у Дніпрі / Фото з мережі
Росія діє за своєю звичною тактикою – б'є по бізнесу та підприємствах,
– прокоментував ворожу атаку Лукашук.
ТЦ "Новий континент" зазнав удару безпілотником / Фото: Суспільне
Вогонь пожирає торговельний центр: дивіться відео
Пожежа охопила ТЦ "Новий континент": дивіться відео
Моторошні кадри з Дніпра: дивіться відео
Нагадаємо, що вранці Дніпро вже перебував під обстрілом росіян. У місті внаслідок атаки зайнялися складські приміщення.