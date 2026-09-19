Про наслідки ворожого удару повідомили очільник ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Що відомо про російський удар по ТЦ у Дніпрі?

Незадовго до 18:00 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА над Дніпром.

Згодом у місті пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа.

Влада уточнила, що внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. У мережі одразу уточнили, що йдеться про ТЦ "Новий континент".

Також з'явилися моторошні кадри торговельного центру, охопленого вогнем.

Наразі відомо про двох поранених.

Росія вдарила по ТЦ у Дніпрі / Фото з мережі

Росія діє за своєю звичною тактикою – б'є по бізнесу та підприємствах,

– прокоментував ворожу атаку Лукашук.

ТЦ "Новий континент" зазнав удару безпілотником / Фото: Суспільне

Вогонь пожирає торговельний центр: дивіться відео

Пожежа охопила ТЦ "Новий континент": дивіться відео

Моторошні кадри з Дніпра: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці Дніпро вже перебував під обстрілом росіян. У місті внаслідок атаки зайнялися складські приміщення.