Про наслідки розповів очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Передусім зазначимо, що близько 11:22 для Дніпровського району оголосили повітряну тривогу. Жителів попереджали про ракетну загрозу.

Уже за кілька хвилин у Дніпрі було чутно звуки вибуху. Моніторингові канали писали також про вибухи на Харківщині. Загалом, за їхніми даними, ворог застосував близько 12 малогабаритних крилатих ракет, які йшли на висотах нижче 100 метрів, деякі – на висоті 70 метрів.

О 12-й годині Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на Дніпро пошкоджені складські приміщення. Там спалахнула пожежа.

На цей час інформація про постраждалих не надходила,

– додав чиновник.

Важливо! Окупанти майже не припиняють бити по українських містах. Про рух російських повітряних цілей можете оперативно дізнаватися в хронології 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки дронів виникла пожежа на території промислового підприємства. Під ударом також перебувала Київщина. Унаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки, транспорт та комерційні приміщення.

Уночі росіяни били по Одесі. А протягом ранку вибухи гриміли, зокрема, на Рівненщині, на Житомирщині й у Києві.