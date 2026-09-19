О последствиях рассказал глава местной ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Днепр?

Прежде всего отметим, что около 11:22 для Днепровского района объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о ракетной угрозе.

Уже через несколько минут в Днепре были слышны звуки взрыва. Мониторинговые каналы также сообщали о взрывах в Харьковской области. В целом, по их данным, враг применил около 12 малогабаритных крылатых ракет, которые летели на высоте ниже 100 метров, некоторые – на высоте 70 метров.

В 12 часов Ганжа сообщил, что в результате атаки на Днепр повреждены складские помещения. Там вспыхнул пожар.

На данный момент информации о пострадавших не поступало,

– добавил он.

Важно! Оккупанты практически не прекращают обстреливать украинские города. О передвижении российских воздушных целей можно оперативно узнавать в хронологии 24 Канала.

Что еще фиксировали как последствия обстрелов?

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки дронов возник пожар на территории промышленного предприятия. Под ударом также оказалась Киевская область. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглись жилые дома, транспорт и коммерческие помещения.

Ночью россияне наносили удары по Одессе. А в течение утра взрывы гремели, в частности, в Ровенской и Житомирской областях, а также в Киеве.