Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Києві?

Російські окупанти продовжують тероризувати українську столицю дронами, зокрема реактивними. У місті оголошений червоний рівень небезпеки.

Масована загроза БпЛА. Просимо перебувати в укриттях,

– зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

Повітряні Сили повідомляли, що відразу з кількох напрямків реактивні БпЛА летіли у напрямку центру столиці. Російські безпілотники фіксували, коли вони рухалися повз Чабани та з Вишгорода та Вишневого.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російського терору вже відомо про перші наслідки. У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію приватної садиби. Там сталося загоряння господарчої будівлі.

Наразі у столиці пролунав відбій повітряної тривоги. Проте, загроза повторних ударів протягом дня зберігається.

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Нагадаємо, вибухи також пролунали на Рівненщині та Житомирщині. Моніторингові канали повідомляють, що в регіонах фіксували російські безпілотники. Інформації про можливі наслідки немає, проте Повітряні сили повідомляють, що поблизу Житомира фіксують дрон.

Зазначимо, що Київська область продовжує страждати від безперервних атак російських дронів. 18 вересня, протягом майже всієї минулої доби, росіяни атакували регіон. Внаслідок ворожої атаки у чотирьох районах пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів, серед яких п’ять складських приміщень, виробничі цехи, гаражі, автомобілі та багатоквартирний будинок.

Руйнування зафіксували в Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Через тривалі повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося періодично відходити на безпечні відстані.